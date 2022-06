Come trovare i migliori casinò online non AAMS in Italia

I principianti di casinò online di solito si confondono sulla scelta dei migliori casinò online perché l’industria è inondata di casinò online.

Inoltre, nuovi casino online stanno andando vivere quasi ogni momento. Ogni casinò si trova in una classe a sé stante quando si tratta di giochi, software, assistenza clienti, operatore, metodi di pagamento, promozioni, premi per la fedeltà, offerte di bonus e termini del casinò, rendendo molto difficile per i giocatori scegliere. Abbiamo quindi presentato un elenco di cinque cose che un nuovo giocatore di casinò online dovrebbe prendere in considerazione prima di iscriversi a un casinò online.

Durante la scelta di un casinò online, i giocatori dovrebbero ricercare dettagli come licenze e proprietà. Si consiglia di contattare l’assistenza clienti di un sito prima di firmare solo per scoprire se sono pronti a rispondere e cortese nei loro rapporti con i clienti.

Localita

I giocatori dovrebbero considerare la località quando scelgono un casinò online perché le leggi sul gioco d’azzardo variano da un paese all’altro e i casinò online reputati non operano in paesi che hanno vietato il gioco d’azzardo online o non lo hanno legalizzato. I migliori casinò non AAMS operano solo nei paesi che hanno concesso loro una licenza per farlo. Quindi i giocatori dovrebbero iscriversi solo nei casinò online che hanno ottenuto una licenza di gioco su Internet dal loro paese di residenza.

Se risiedono in una giurisdizione grigia e il casinò online accetta giocatori da quella località, dovrebbero assicurarsi che il casinò sia stato concesso in licenza in una giurisdizione di licenza rinomata come l’Isola di Man, Malta, Kahnawake e Alderney. I giocatori possono facilmente scoprire se un certo casinò li accetterà leggendo i termini e le condizioni del casinò o contattando l’assistenza clienti del casinò.

Compatibilità con più dispositivi

Mentre la scelta di un casinò online, i giocatori dovrebbero prendere in considerazione il dispositivo che sarebbe in uso. Ad esempio, se vogliono giocare in movimento, saranno delusi se si registrano in un casinò online compatibile solo con i desktop. Fortunatamente, i migliori casinò online funzionano con quasi tutti i browser e dispositivi e offrono applicazioni web-based e scaricare sia per dispositivi iOS e Android.

I giocatori che non amano ingombrare i loro dispositivi con il software devono fare attenzione a scegliere nessun casinò di download che sono compatibili con più dispositivi come desktop, laptop, notebook, tablet, phablet e smartphone. I casinò più recenti e migliori utilizzano la tecnologia HTML5 per consentire ai giocatori di accedere ai giochi su più dispositivi senza dover scaricare alcun software. D’altra parte, i giocatori che utilizzano solo desktop o computer Mac potrebbero preferire registrarsi al casinò di download

Se i giocatori hanno intenzione di giocare in movimento, dovrebbero anche fare attenzione a scegliere i casinò online che offrono giochi sviluppati esclusivamente per i dispositivi mobili come scorrere da un lato all’altro può essere un’esperienza fastidiosa.

Giochi e software

Poiché il software è l’anima stessa di un casinò online, i giocatori dovrebbero considerare i fornitori di software del casinò online o i fornitori di giochi durante la selezione di un casinò online.

I casinò online possono essere alimentati da singoli fornitori di software come Real Time Gaming (RTG), Rival, Microgaming e Playtech. In alternativa, possono offrire giochi da più fornitori come Microgaming, Net Entertainment, Play N Go, NextGen e BetSoft Gaming. Ogni fornitore ha i suoi vantaggi e svantaggi. Ad esempio, Microgaming è noto per la quantità di giochi che sviluppa, BetSoft è ampiamente acclamato per le sue slot 3D, Rival è noto per le sue slot interattive o iSlots e Playtech è famosa per le sue slot progressive Marvel.

Alcuni fornitori di software sono conformi alle leggi sul gioco d’azzardo e non accettano giocatori provenienti da giurisdizioni grigie o paesi che hanno vietato il gioco d’azzardo online. Ad esempio, RTG e Rival Gaming accettano giocatori provenienti da giurisdizioni grigie come gli Stati Uniti, mentre Microgaming, Net Entertainment e Playtech operano solo in paesi che hanno legalizzato e regolamentato il gioco d’azzardo online.

Offerte bonus

I casinò online offrono diversi tipi di bonus, la maggior parte dei quali sono associati con i requisiti di scommessa. I giocatori dovrebbero assicurarsi che questi requisiti di scommessa siano facili da cancellare mentre scelgono un casinò online a cui iscriversi. Alcuni casinò hanno zero scommessa free spin offre, consentendo ai giocatori di giocare alle slot gratuitamente e ritirare le loro vincite senza dover soddisfare i requisiti di scommessa.

Se ai giocatori non piacciono le offerte di bonus, possono registrarsi in un casinò online che offre ai giocatori la possibilità di non ricevere un bonus.

Depositi e prelievi

Niente è più frustrante che scegliere un casinò online che non offre un metodo di pagamento con cui si è più a proprio agio. I giocatori dovrebbero quindi fare uno studio della pagina bancaria di un casinò online prima di registrare un account.

I migliori casinò online offrono una varietà di opzioni bancarie come carte di credito/debito, carte prepagate, eWallet, criptovalute come Bitcoin, bonifico bancario, buoni elettronici come PaySafeCard, bonifico bancario e assegni. Alcuni casinò online non fanno pagare per depositi e prelievi, mentre alcuni lo fanno. Alcuni casinò online impiegano molto tempo per elaborare le richieste di pagamento mentre alcuni elaborano le richieste di prelievo entro 24 ore. Il tempo esatto impiegato perché le vincite si riflettano nei conti dei giocatori dopo che il casinò ha elaborato la richiesta di pagamento dipende dal metodo di prelievo preferito.

Riassunto di come scegliere il miglior Casinò online

La scelta di un casinò online che meglio si adatta alle proprie esigenze è un’arte. Si tratta di un sacco di lavoro e nuovi giocatori possono trovare questo travolgente.

I giocatori non possono semplicemente iscriversi in qualsiasi casinò online. Devono visitare alcuni casinò, scoprire i loro dettagli di licenza e proprietà, controllare il portafoglio di software e giochi, contattare l’assistenza clienti del sito per verificare la tempestività della risposta e studiare a fondo la pagina bancaria. Se non riescono a fare tutto questo, possono finire per registrarsi al casinò online sbagliato.

Abbiamo compilato un enorme elenco di casinò online rinomati e autorizzati e fornito recensioni di casinò oneste e complete per aiutare i nuovi giocatori. I giocatori possono visitare la sezione casinò del nostro sito Web per filtrare i nostri casinò consigliati in base alla località, alle offerte bonus, alle opzioni bancarie, al software e alla compatibilità con i dispositivi mobili. Questo li aiuterà a scegliere rapidamente e facilmente il miglior casinò online.