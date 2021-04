Come sta cambiando il mondo del lavoro

Inutile girarci attorno: stiamo assistendo a una rivoluzione epocale. Negli ultimi cinque anni il mondo è cambiato più di quanto non lo avesse fatto nei 50 anni precedenti e i cambiamenti interessano ogni aspetto della società. Uno dei mercati che ha risentito maggiormente del vento del cambiamento è quello del lavoro che di anno in anno vede la nascita e l’affermazione di nuove figure professionali.

Web developer e web designer

Dando uno sguardo alle offerte di lavoro presenti sul web salta immediatamente all’occhio la presenza di numerosissimi annunci finalizzati alla ricerca di web developer. Ma chi sono e cosa fanno i web developer? Il web developer è generalmente un laureato in informatica e ingegneria informatica e si occupa della “scrittura” del codice sorgente di un sito o di una applicazione per dispositivo mobile. Per funzionare, un sito internet ha bisogno di un complesso “codice” e il web developer è quindi colui che mette in piedi il sito permettendo allo stesso di funzionare a dovere. Altrettanto ricercata è poi la figura di web designer, che differisce dalla precedente in quanto non si occupa della scrittura del codice, bensì dell’aspetto grafico del sito stesso o dell’applicazione. Questi due lavori sono sempre più richiesti anche perché negli ultimi anni è aumentata la fiducia dei consumatori nei confronti di internet e, di pari passo, è cresciuto anche il numero di e-commerce e store online che ormai sono utilizzati anche dalle piccole e medie imprese.

Addetti all’assistenza clienti

Un’altra figura lavorativa sempre più richiesta è quella degli addetti all’assistenza clienti. Con l’avvento della globalizzazione, anche questa professione è profondamente mutata e nella maggior parte dei casi non si svolge più in luoghi affollati e caotici come i call center, ma può essere svolta tranquillamente da casa. Che si tratti di assistenza telefonica, di assistenza via chat o via mail, tutte le grandi e piccole aziende che operano nel mercato odierno sono state costrette a dotarsi del proprio servizio di assistenza clienti, con ottimi riscontri da parte degli stessi lavoratori che hanno visto migliorare sensibilmente le proprie condizioni lavorative rispetto agli anni passati. Ne sono un esempio colossi della comunicazione come Vodafone o Sky, o colossi dell’e-commerce come Amazon che mettono a disposizione della propria utenza un’assistenza 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Anche le agenzie di scommesse che danno ai propri utenti la possibilità di divertirsi con giochi come poker, roulette e blackjack anche in sessioni di live streaming si sono dotate del proprio reparto di customer care, tanto che sono sempre di più i siti specializzati nel recensire e nel confrontare le offerte di giochi e dei servizi di assistenza clienti messi a disposizione dalle diverse agenzie che operano sul mercato.

Aumenta la richiesta di traduttori e copywriter

In un mercato globalizzato e interconnesso come quello attuale, in cui con un semplice clic ci si può mettere in contatto con una persona o un’azienda che si trova dall’altra del mondo, aumenta di anno in anno sia la richiesta di traduttori di documenti e testi, che di interpreti durante le manifestazioni e gli eventi che ogni giorno si tengono in giro per il mondo. Negli ultimi tempi, però, anche la richiesta di traduttori è mutata. Inglese e spagnolo continuano a essere tra le lingue più parlate al mondo, ma per motivi esclusivamente geopolitici ed economici sono aumentati i traduttori specializzati in lingue “orientali” come possono essere il cinese, l’indiano e il russo. Sempre più spesso, i traduttori operano come “freelance” con contratti di collaborazione occasionale o continuativa e la sensazione è che nel prossimo futuro crescerà sempre di più la richiesta anche da parte delle piccole aziende che si affacciano ai mercati internazionali e che hanno inevitabilmente bisogno di “internazionalizzare” anche i propri canali comunicativi.

Allo stesso modo e, in senso lato, per gli stessi motivi, stanno riscuotendo un enorme successo quelle figure professionali specializzate nella creazione e nella redazione di contenuti web. Che si tratti di web content writer, copywriter o social media manager, questi sono i lavori del terzo millennio e la sensazione di molti tra gli esperti del settore è che questo sia solo l’inizio di una nuova era in cui ogni anno verranno “creati” degli impieghi nuovi, che sino a oggi non riusciamo neanche a immaginare.