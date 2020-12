Come smettere di giocare d’azzardo?

È una delle domande più interessanti rispetto al vasto argomento che riguarda il gioco a distanza. C’è chi ama cimentarsi con le slot, con i casinò, con le scommesse sportive, con i Gratta e Vinci e molto altro ancora. Si tende a scommettere con insistenza, senza riuscire a smettere, pur avendo già accumulato diverse perdite. “Un ultimo giro” ci dice il nostro cervello, una volta e un’altra ancora.

Il Gioco Responsabile è un aspetto fondamentale per tutti i giocatore d’azzardo, soprattutto perché oltre alla sicurezza economica può tutelare verso la vera dipendenza da scommessa. Vedremo di seguito in che modo è possibile controllare questo atteggiamento, al fine di proteggere noi ma anche chi abbiamo vicino.

Usa l’Autoesclusione Italiana

In Italia sono presenti delle ristrettezze per l’ingresso nei luoghi che offrono la possibilità di giocare dal vivo, ma al contrario sono aperte le piattaforme di gioco a distanza online. Per riuscire a sostenere i giocatore è quindi stata introdotta l’autoesclusione, una modalità scelta dall’AAMS per frenare la dipendenza da gioco. In totale autonomia, un giocatore che inizia a notare comportamenti preoccupanti può autoescludersi da tutti i casinò online italiani, in modo da non ricevere più promozioni, offerte e novità legate al gioco d’azzardo.

C’è anche la possibilità di togliere autoesclusione AAMS e scommettere su siti non AAMS, ma chiaramente si tratta di una scelta che sarà accessibile solo dopo un determinato periodo. Questo stop è importantissimo per aiutare a riprendere il controllo della propria vita e gestire così le finanze dopo aver subito perdite gravi al gioco.

Visita servizi di consulenza

Da sola l’autoesclusione non permette a un giocatore di guarire da questa dipendenza: ecco perché può essere utile affidarsi ai servizi di consulenza. Sono centri che si occupano di intervenire per sostenere chi ha sviluppato problematiche di dipendenza da gioco. Possono essere previste singole sedute di terapia, ma anche incontri che chiameranno in causa i familiari. Il sostegno dei propri cari, in molti casi, è importante per riuscire a intraprendere un percorso sicuro che eviti ricadute.

Il primo passo da fare è quello di trovare un centro che operi nella propria zona e in totale libertà e senza paure è opportuno rivolgersi per parlare con esperti che sapranno guidare ogni giocatore verso un programma preciso. Del resto parliamo di un vero e proprio disturbo riconosciuto a livello mondiale.

Limiti di Utilizzo all’interno di Siti di Gioco

Per riuscire a distaccarsi dal gambling, anche solo per un periodo breve, è importante iniziare a riconoscere di avere un problema. Il divertimento infatti è diventato ingestibile e proprio per questo motivo è sempre consigliato porre dei limiti alle proprie sessioni di gioco. E’ una forma di prevenzione e protezione che possiamo offrire a noi stessi.

Inizia a stoppare il tuo bisogno di giocare con maggiori somme di denaro andando a richiedere all’operatore un periodo di sospensione dal gambling che varia da 30, 60 o 90 giorni. Una volta concluso questo periodo sarà il giocatore stesso a decidere che cosa fare, in modo da prolungare, se necessario, la sospensione. Per uno, due o tre mesi quindi il giocatore non potrà aprire nuovi account, conti a distanza dai quale scommettere e soprattutto fare scommesse in altre piattaforme.