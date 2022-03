Come e perché nasce la Giornata Internazionale della Donna

*di Michele Furci – La Giornata Internazionale della Donna, impropriamente conosciuta come festa, se perdesse il senso della storia per cui è stata istituita rischia di svilire una ricorrenza che, al contrario, è da rilanciare e farla diventare occasione di interiorizzazione del concetto concreto di uguaglianza e di parità del ruolo insostituibile della persona donna. E perché ciò avvenga innanzitutto bisogna riproporre la verità storica che vuole, in antitesi con il senso consumistico della giornata festiva, rilanciare una forte riflessione sulla base delle conquiste finora realizzate e delle tante che ancora rimangono soltanto dei semplici enunciati. Proprio questi ultimi diritti inalienabili per ogni persona umana, nel vissuto pratico, in grande misura sono svilite o addirittura mortificate per il genere femminile. Si tratta dunque di ribadire che questa giornata deve servire per fare il punto sulle conquiste politiche, sociali, economiche del mondo femminile, poiché se così fosse l’8 marzo è più corretto che si celebri come giornata internazionale della donna. In questi termini può essere certamente vista come una festa, giacché ricorda da dove è partito il movimento per la sua emancipazione, cosa ha raggiunto e come bisogna comportarsi concretamente in ogni momento della vita sociale affinché la parità sia veramente tale.

Cosicché, è importante precisare che la “Giornata Internazionale della Donna”, sebbene sia stata proclamata dal Partito Socialista Americano il 28 febbraio del 1909, in realtà era stata ideata in virtù degli elaborati della socialista Corinne Brown, che la propose con forza ai delegati del VII Congresso dell’Internazionale socialista che si teneva a Stoccarda nel 1907 e cioè prima ancora che si verificasse il grave rogo nella fabbrica della Cotton di New York.

Il VII Congresso della II Internazionale socialista di Stoccarda, che si tenne nei giorni 18 – 24 agosto 1907, con la partecipazione di 884 delegati in rappresentanza di 25 nazioni, registrò in particolare la presenza dei maggiori dirigenti socialisti del tempo: il francese Jean Jaurès, i russi Lenin e Martov e i tedeschi Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, August Bebel. In quell’occasione, guarda caso, tra l’altro furono discusse le tesi sull’atteggiamento che avrebbe dovuto tenere l’Internazionale socialista in caso di una guerra in Europa, sul colonialismo, sulla questione femminile e in particolare sulla rivendicazione del voto alle donne.

Fu sulla scorta di queste elaborazioni che poi, dopo il grave rogo delle operaie alla Cotton, il Partito Socialista Americano organizzò una grande manifestazione il 28 febbraio 1909 per rivendicare il diritto delle Donne di poter finalmente votare.

Seguirono le manifestazioni per altre rivendicazioni sociali delle donne e i grandi scioperi del novembre 1908 – febbraio 1909 delle operaie di New York per l’aumento del salario.

Nel 1910 quindi, durante l’VIII Congresso dell’Internazionale socialista, partì la proposta di istituire per la prima volta una giornata dedicata interamente alle rivendicazioni delle donne.

La necessità di una giornata da dedicare specificatamente alle Donne, si riaccese e divenne ancora maggiormente sentita in maniera universale in seguito alle manifestazioni che si tennero in Austria, Germania e Svizzera, divenendo dirompente all’indomani del 25 marzo 1911, quando nella fabbrica Triangle sempre di New York in un incendio morirono 146 lavoratori, di cui 123 donne immigrate.

L’8 marzo del 1917, poi, fu la storica data che segnò un passaggio epocale politico sul piano mondiale, poiché proprio in quel giorno le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra. Fu l’inizio della cosiddetta “Rivoluzione di Ottobre”, del febbraio russo. Quella data ispirò anche le donne di Mosca a scegliere l’8 marzo come data in cui istituire la Giornata Internazionale dell’Operaia.

In Italia la celebrazione ebbe inizio sempre ad opera delle donne socialiste nel 1922, sempre con la connotazione di lotte per rivendicare diritti sociali.

Fu soltanto nel 1945, però, che l’iniziativa prese maggiore vigore sul suolo italiano e fu quando l’Unione Donne Italiane (Udi), costituita il 1° ottobre 1944 dalle donne del Pci, Psi, Partito d’Azione, Sinistra Cristiana e Democrazia del Lavoro, celebrò la prima Giornata della Donna nelle zone liberte. La Mimosa, invece, comparve poi l’8 marzo 1946 poiché fu scelta come simbolo per la celebrazione di quell’anno.