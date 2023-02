Come e perché la Certosa di Serra San Bruno divenne abbazia cistercense per oltre tre secoli

di Girolamo Onda – I Cistercensi arrivarono in Calabria al tempo di re Ruggero II, verso la metà del secolo XII e costruirono numerose abbazie dedicate al culto Mariano preferito da San Bernardo di Chiaravalle. La prima fondazione fu l’abbazia di Santa Maria di Sambucina presso la città di Luzzi, nella diocesi di Bisignano. Atre abbazie da ricordare sono le Benedettine di Santa Maria della Matina, di Santa Maria di Corazzo, di San Giuliano di Rocca Falluca, Santa Maria di Acquaformosa e i monasteri greci di Santa Maria de Ligno Crucis e Sant’Angelo in Frigillo. L’ampio sviluppo cistercense fu favorito dagli Altavilla soprattutto dal re di Sicilia Gugliemo II.

Dalla relazione sullo sviluppo dell’ordine dei monasteri cistercensi, situati nello stato della Chiesa e nei regni di Napoli e di Sicilia, visitati nel 1569

dai frati Nicola Boucherat, procuratore generale dell’ordine, e dal

vicario Dionisio de Laceronis risulta che – su un totale di 33 – 14 erano in Calabria.

Di seguito, l’elenco estratto dello “Status monasteriorum Cist. Ord. ex Visitationem anno 1569”:

-Sancta Maria de Matina

-Sancta Maria de Coratio,

-San Giuliano di Rocca Falluca,

-Sancta Maria de Sabuchina,

-Sancta Maria de Aquaformosa,

-Sanctus Angelus de Frigile,

-Sancta Maria de Fonte Laureato,

-Sancta Lucia prope oppidum Palasseolo,

-Monasterium de Acqua viva alias Sancto Laurentio,

-Sancta Maria de Altilia,

-Sancta Maria Nova,

-Sanctus Ioannes de flore,

-Monasterium de Ligno Crucis,

-Certosa di San Stefano del Bosco (fondata dai certosini nel 1098).

Le abbazie cistercensi venivano costruite in luoghi isolati ma fertili e ricchi di acqua. Erano circondate da mura come vere e proprie fortezze. I monaci provvedevano direttamente alla propria economia ed alla edificazione degli ambienti monastici.

L’iniziatore fu Roberto di Molesme, che nel 1098 fondò a Citeaux il primo monastero. Nel 1082 la Molesme cistercense fu visitata anche da Bruno di Colonia e i suoi compagni che vi trascorsero alcuni mesi per apprendere i

principi della vita solitaria prima del loro ritiro sulle montagne di Grenoble.

Si può affermare che la vera attività storica dell’ordine cistercense cominciò con Bernardo di Chiaravalle che, entrato nell’abbazia nel 1112, diffuse in Europa il suo credo.

Bernardo fu tra i grandi promotori dell’ordine dei Cistercensi, non era soltanto un mistico e un teologo, ma anche un eccellente organizzatore tanto che contribuì alla redazione della regola dei Templari e nel 1135 dedicò loro il trattato “De laudibus novae militiae”.

Storicamente, e sull’insegnamento di Bernardo da Chiaravalle, i cistercensi erigevano i loro siti seguendo una geometria sacra. La disposizione geometrica delle abbazie in Calabria era inspirata alla costellazione della

Vergine ma difettava della mancanza della stella più lucente: SPICA

corrispondente – come posizione geografica – alla Certosa di Santo

Stefano della Torre. Le vicende dell’epoca erano tali che gli Altavilla avevano urgente bisogno di consolidare il potere e affidare ai posteri un successore ma erano minacciati da un incombente pericolo che li costrinse a stringere un patto segreto con i vertici cistercensi, tanto da cedere a questi SPICA: la “Certosa di Serra”. Cessione accordata dal papa Celestino III con bolla pontificia dell’11 dicembre 1192 e dal re Tanchredi d’Altavilla con diploma del 5 febbraio 1193.

In seguito a rilevanti accadimenti storici avvenne, in forma ufficiale, la riconsegna della Certosa di Santo Stefano del Bosco all’Ordine Certosino detta “Recuperazione”. La cerimonia ebbe luogo in forma solenne il 27 febbraio 1514. In data 1º marzo 1514 il certosino bolognese Costanzo De Rigetis, delegato dal Capitolo Generale, riprese ufficialmente possesso della recuperata certosa e ne assunse la reggenza in qualità di priore.

Ad oggi, degli avvenimenti accaduti nella certosa di Serra durante il periodo cistercense – dal primo Abate Guglielmo da Messina e dei suoi 41 successori – non si è trovato nulla di documentato.