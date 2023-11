Come cambiare operatore mobile e trovare l’offerta migliore

È caccia alla migliore offerta mobile. Con il risparmio come parola d’ordine. Gli utenti sono sempre più alla ricerca dell’offerta mobile migliore, quella che si sposi con la convenienza. Perché l’obiettivo è tagliare il canone mensile del proprio piano telefonico, senza però rinunciare a una quantità sufficiente di Giga per connettersi online, così come a chiamate e SMS illimitati. Oltre che a scegliere l’operatore mobile che assicuri -un’ottima copertura di rete nella zona in cui si abita.

Convenienza sinonimo di confronto delle offerte

Come fare a trovare la migliore offerta mobile? E come riuscire a coniugare tutte queste esigenze? Secondo SOStariffe.it, il segreto per trovare la formula più vantaggiosa per sposare qualità del servizio e prezzo è il confronto dei piani telefonici proposti dai numerosi operatori di telecomunicazioni che sono presenti sul mercato italiano.

Mosse utili per risparmiare

Per gli esperti di SOStariffe.it, la strategia salva portafoglio è la comparazione dei prezzi, con un occhio di attenzione alle promozioni che le compagnie telefoniche mettono sul piatto periodicamente e per le quali è sempre importante leggere le condizioni contrattuali.

Senza trascurare la quantità mensile di Giga a disposizione e, infine, ma non meno importante, la verifica della copertura di rete nel Comune in cui si vive. Una mossa, quest’ultima, che numerosi tool online permettono di eseguire velocemente e facilmente e che è consigliata prima di sottoscrivere un nuovo contratto con un operatore per non scoprire spiacevoli sorprese in un secondo momento.

5G a macchia di leopardo

Analizzando più nel dettaglio la copertura di rete a Vibo Valentia e provincia, emerge che, per esempio, Iliad Mobile offre il 5G lungo la costa, ma non nell’entroterra, dove invece è ottima la copertura con il 4G+ e il 4G. Queste ultime due tecnologie hanno una diffusione ottima con TIM, la quale però è carente nel territorio di Vibo Valentia con il 5G.

L’operatore che assicura il miglior servizio 5G è WindTre con una copertura capillare sia lungo la costa che nelle aree dell’entroterra. Vodafone, infine, garantisce ai suoi clienti un valido servizio 4G+ e 4G.

Gli operatori virtuali abbattono i costi

Cruciale per abbassare il costo mensile della tariffa di telefonia mobile è la distinzione tra operatori tradizionali e operatori virtuali. I cosiddetti MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sono più convenienti poiché offrono servizi di telefonia mobile senza possedere direttamente rete e antenne.

In sostanza, gli MVNO si appoggiano alle infrastrutture di telecomunicazioni di proprietà dei cosiddetti operatori tradizionali: Fastweb, PosteMobile, VeryMobile e Spusu a WindTre; ho. Mobile e Optima a Vodafone; Kena Mobile a TIM.

Con meno di 10 euro, ottime performance

Gli operatori virtuali sono lo specchio del risparmio. Infatti, offrono servizi di telefonia con chiamate spesso illimitate, oppure a consumo, così come per gli SMS, ma anche una dotazione mensile di Giga per rimanere sempre connessi sulla base dei propri stili di navigazione e delle proprie esigenze di utilizzo della Rete.

Per esempio, ci sono offerte che partono da un costo di 4,95 euro al mese per avere chiamate senza limiti, 100 Giga di Internet e 200 SMS. Con una spesa di 7,99 euro al mese si può contare su chiamate e messaggi illimitati, oltre a un pacchetto mensile di 180 Giga.

Sempre rimanendo sotto i 10 euro al mese di canone, il mercato della telefonia propone anche piani che offrono chiamate illimitate, 100 SMS e 200 Giga di Internet (anche in 5G) a 9,95 euro al mese. Ovviamente, salendo il prezzo, aumenta anche la quantità di Giga a disposizione. Per esempio, con meno di 12 euro al mese, si possono avere 300 Giga per navigare in Internet.