Colpo di mercato Domotek Volley Reggio Calabria: arriva Peppe Boscaini per arricchire il reparto degli schiacciatori

37 anni e non solo non sentirli, ma tramutarli nel trampolino di lancio migliore per tuffarsi in una storia, quella della Domotek Volley Reggio Calabria che si preannuncia, da quanto visto fin qui sul campo, illuminata dalle ambizioni. Di oggi è la notizia che, come se non bastasse un roster di una qualità complessiva tale da inanellare una serie ininterrotta affermazioni squillanti, il reparto degli schiacciatori si arricchisce di un altro big: Peppe Boscaini, da Catania.

Lo raggiungiamo telefonicamente mentre è in viaggio dal capoluogo etneo in direzione Reggio Calabria per affrontare il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra agli ordini di Antonio Polimeni. I due hanno già lavorato insieme, con esiti ampiamente soddisfacenti, sia a Cinquefrondi che a Palmi. Il mister ne conosce bene le doti ed infatti, quando ha ritenuto opportuno assestare un altro mortifero colpo di mercato è a Boscaini che si è rivolto. La risposta è stata immediata, ovviamente positiva perché, come ha spiegato l’atleta siciliano: “A 37 anni le sfide da raccogliere sono quelle che trasmettono stimoli esaltanti e questa lo è”. “Lo è perché – scende nel dettaglio – per il valore del team che sta facendo parlare di sé in questo campionato di Serie B; lo è perché i ragazzi che compongono il gruppo sono tutti di caratura straordinaria; lo è perché nelle fasi della carriera in cui ho incrociato quella di mister Polimeni ho tratto benefici e soddisfazioni”. A proposito dei compagni che troverà nello spogliatoio del PalaCalafiore, ha approfittato della circostanza di questo primo contatto per rendere di pubblico dominio di essere legatissimo a Domenico Laganà e Maurizio Schifilliti: “Sono due dei miei migliori amici”. Non ha mancato, tuttavia, di manifestare la sua stima autentica nei confronti di diversi altri giocatori che pure conosce molto bene. Un motivo ulteriore per entrare nel mondo Domotek con la volontà ferma di offrire il meglio di sé, mettendo a disposizione per intero il contributo, tecnico e caratteriale, di cui è dotato. “La squadra marcia spedita verso gli obiettivi che si è prefissata in estate ed il mio compito sarà quello – analizza la situazione lo schiacciatore siculo – di inserirmi assecondando equilibri già ottimamente rodati”. Padre di due bambini, titolare di una azienda ben avviata, ha individuato in questa occasione la via migliore per togliersi ancora soddisfazioni importanti al cui pensiero il suo sorriso si illumina. “Sì, sono contentissimo. Vengo da una stagione e mezza a Viagrande, in Serie B, e non desidero altro in questo momento se non pormi al servizio della causa collettiva”. Il viaggio, dunque, è iniziato: sarà faticoso, serviranno ostinazione e perseveranza, ma dalle parole di Peppe Boscaini tutto lascia intendere che la scelta di Polimeni si sia rivelata un’arma irresistibile per gli avversari.

Nato a Catania l’11 ottobre del 1986, Peppe Boscaini ricopre il ruolo di schiacciatore. Alto 1,88 centimetri, dopo diverse stagioni trascorse sull’isola natia, muovendosi tra Catania, Messina e Misterbianco ed alternando B1 e B2, ha inseguito i suoi desideri sportivi a Cinquefrondi, tappa di avvicinamento alla esperienza fondamentale, e durata tre anni (due dei quali in A2), a Lagonegro. In terra lucana ed a Palmi (A3), dove ha giocato nel 2020/2021 sono rintracciabili le gioie pallavolistiche che porta ancora nel cuore. Nel mezzo, il ritorno in Sicilia per disputare due campionati di Serie B a Letojanni. Forte in ricezione, formidabile in difesa, ha sfruttato le prestanti doti di salto per conseguire i successi che lo hanno portato fino all’Olimpo della Serie A. Ultima esperienza nella Sinergy Mondovì (2021/2022), in Serie A2, prima di indossare i colori della Systemia Viagrande da dove arriva a Reggio Calabria per irrobustire una formazione che sta sovrastando la concorrenza.