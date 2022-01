Colpito da una cabina: muore il responsabile degli impianti di risalita di Lorica

Il 60enne Alessandro Marcelli, che gestiva gli impianti di risalita di Lorica, a Casali del Manco, nel Cosentino, ha perso la vita a causa delle ferite riportate al capo cadendo dopo essere stato investito da una cabina.

L’incidente si è verificato quando ancora gli impianti non erano stati aperti al pubblico. La vittima, al momento dell’impatto, stava controllando la cabinovia. Il personale sanitario del 118 è intervenuto sul luogo in cui si è registrata la tragedia mortale per prestare soccorsi rivelatisi vani. I Carabinieri, invece, hanno effettuato i rilievi idonei alla ricostruzione dell’episodio fatale. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto al recupero di un gruppo di operai bloccati all’interno di una cabina in seguito alla procedura che blocca l’impianto di risalita.