Colpisce più volte la compagna con un candelabro: la Polizia lo porta in carcere

Nella mattinata di ieri, 9 novembre, personale in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Cosenza ha tratto in arresto N.M., 54 anni, cittadino marocchino, per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, durante la notte è arrivata sull’utenza telefonica 113 una richiesta di aiuto per violenze subite da una donna da parte dell’arrestato. Giunti immediatamente all’indirizzo segnalato, una via del centro cittadino, gli agenti hanno trovato sul portone di ingresso una donna, che riportava sul viso i segni di percosse ricevute, ed avere una bimba in braccio. La stessa, in evidente stato di agitazione, ha riferito di essere stata aggredita dal proprio compagno, il quale ripetutamente ed in diverse parti del corpo l’aveva colpita con un candelabro. Gli operatori di Polizia, dopo aver posto la donna e la piccola al sicuro ed aver chiesto l’intervento dei sanitari, sono entrati nell’abitazione dove N.M. è stato trovato in evidente stato di ubriachezza. Lo stesso, non collaborando affatto con gli agenti, ha opposto resistenza, dimenandosi violentemente, scalciando e ponendo in essere atti di autolesionismo. N.M. è stato condotto in Questura e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto in custodia cautelare in carcere presso la locale Casa Circondariale.