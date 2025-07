Colpisce con un sacco di rifiuti un uomo e gli ruba il telefono: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 44enne di origini indiane, autore di una rapina ai danni di un connazionale. Ieri sera, la Sala Operativa della Questura di Reggio Calabria ha ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino circa la presenza in strada di due soggetti molesti, in evidente stato di ubriachezza, che inveivano l’uno contro l’altro.

Raggiunto il luogo indicato, nella zona nord della città, i poliziotti delle Volanti hanno individuato e bloccato i due uomini.

Grazie alle informazioni raccolte dai testimoni, è emerso che il 44enne, dopo essersi scagliato contro il connazionale, colpendolo ripetutamente con un grosso sacco di rifiuti, si è impossessato del suo telefono e di alcune monete.

La vittima è stata sottoposta a cure mediche da parte dei sanitari giunti sul posto, mentre l’autore della rapina, pregiudicato per immigrazione clandestina e rissa, con pregiudizi di polizia per il reato di estorsione, è stato arrestato per rapina e, altresì, denunciato per non aver ottemperato all’ordine del Questore di Roma di lasciare il territorio nazionale.