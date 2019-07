Un 32enne è stato raggiunto da un colpo di pistola al fianco sinistro mentre si trovava nella zona industriale di Vibo Valentia. Il giovane è stato portato al locale ospedale e introdotto in sala operatoria: secondo le prime informazioni non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul luogo degli spari sono giunti gli agenti della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini sull’accaduto.