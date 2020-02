Colpi di fucile al culmine di una lite fra parenti: 31enne arrestato per tentato omicidio

Verso le 18:30 di martedì un litigio scoppiato per banali ragioni fra tre componenti di una famiglia si è concluso con il tentato omicidio di due dei tre contendenti.

Nipote, zio e cugino se le sono date di santa ragione nella piccola piazza posta al centro di Belcastro, in provincia di Catanzaro. In un secondo momento, riferiscono gli inquirenti, il nipote è salito sulla propria automobile e, dopo essere andato via, è tornato armato di fucile caricato a pallettoni con cui ha sparato verso i due congiunti che si sono fatti scudo con un veicolo posteggiato e centrato dai colpi di arma da fuoco. Soltanto uno di essi è rimasto leggermente ferito in faccia. I Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina un paio d’ore più tardi hanno fermato l’assalitore, Giancarlo Pane, 31 anni, accusato di tentato omicidio e trasferito presso la Casa Circondariale di Siano, a Catanzaro. L’uomo era sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.