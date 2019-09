Collegamento svincolo A2-Paravati e Psc, Giordano scrive a Oliverio: “Istituire un tavolo tecnico per valutare le problematiche”

Dopo la pubblicazione dell’avviso per il conferimento dell’incarico per la progettazione della strada di collegamento fra lo svincolo dell’A2 e Paravati, il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano ha scritto al presidente della Giunta regionale Mario Oliverio per esprimere, a nome di tutta la comunità, “la soddisfazione” poichè “un’opera così importante non potrà che avere ricadute positive per tutto il territorio”.

“Questa notevole opera infrastrutturale – ha rilevato Giordano – consentirà ai numerosi fedeli di raggiungere la casa di Natuzza, di cui ci si augura nel più breve tempo possa concludersi il processo di beatificazione”. Inoltre, alla luce della “forte incidenza” dell’opera e visto che “il Comune di Mileto ha in corso la pratica di approvazione del Psc”, Giordano ha chiesto che “venga istituito un tavolo tecnico al fine di valutare insieme le problematiche”.