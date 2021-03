Collegamento A2 Mileto – Paravati Villa della Gioia, l’Amministrazione di Mileto presenta il progetto definitivo

A seguito della Manifestazione di interesse per la concessione di contributi per la viabilità del Dipartimento Infrastrutture e Viabilità, pubblicata il 22.1.2022 dalla Regione Calabria, l’Amministrazione comunale di Mileto si è attivata per consegnare una progettualità in tempo utile.

Bisognava scegliere una strada e, tenendo conto di quanto già comunicato, relativamente alla strada di collegamento A2 Mileto – Paravati Villa della Gioia, si è deciso, sempre in ossequio ad una visione globale del territorio, aperto all’esterno, di creare una strada che dall’entrata Nord di Mileto, possa collegare la Ss18 con lo svincolo che verrà realizzato alla fine di Via Zifò.

Il progetto definitivo è stato realizzato dal gruppo di lavoro formato dagli architetti Lino Barone, Francesco Sbriglio e dal geologo Amato Pagliaro.

“Ieri – ha affermato il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – abbiamo sottoscritto la convenzione, insieme al presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, e al dirigente regionale Iritano, che riguarda la strada A2 Mileto – Paravati”.

Si è trattato di “un momento importante per l’avvio della procedura di progettazione e successiva costruzione dell’importante arteria che consentirà un migliore collegamento con la Villa della Gioia, che, a seguito dell’accordo intervenuto tra la Fondazione e la Diocesi, si spera, Covid permettendo, possa riprendere ad essere visitata dalle migliaia di fedeli che attendono ansiosi”.

“Oggi – ha aggiunto Giordano – presentiamo alla Regione Calabria questa nuova arteria, che è da ritenersi una nuova strada, innovativa sotto il profilo infrastrutturale, che consente di avere un collegamento con parziale ripresa di strade interne e realizzazione ex novo di un primo troncone, con la SS 18 lato Nord.

Una visione di apertura del territorio, altrimenti chiuso ad imbuto, che lo proietta al futuro, mediante realizzazione di una pista ciclabile, che valorizza l’entrata Nord con la realizzazione di una rotonda che serva anche a far ridurre la velocità dei mezzi provenienti da Vibo, in un tratto spesso teatro di numerosi incidenti stradali, anche mortali.

Siamo assolutamente soddisfatti del lavoro di programmazione e ora sul punto confidiamo nel presidente facente funzioni Spirlì, che sappiamo essere molto legato alla figura di Natuzza, e nella bontà della proposta che se finanziata significherà apportare progresso non solo a Mileto ma a tutto il territorio circostante.

Attraverso questo ‘binario’ – conclude – si potrà facilmente raggiungere lo svincolo A2 Mileto e la Villa della Gioia, oltre chiaramente al sito della Mileto Antica, in una ripresa dei percorsi culturali e religiosi che possono costituire un volano per la crescita socio economica del territorio e fonte di sviluppo”.