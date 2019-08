Cocaina in casa, arrestato un 55enne a Vibo Marina

Ieri la Polizia di Stato di Vibo Valentia ha arrestato un cittadino italiano di 55 anni, già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Personale della Squadra Mobile, infatti, con la collaborazione del Nucleo Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, ha effettuato una perquisizione domiciliare a Vibo Marina, presso l’abitazione del soggetto. L’attività di ricerca ha consentito di sequestrare 13,7 grammi di cocaina, suddivisi in 34 dosi già pronte per la vendita, nonché un bilancino di precisione e denaro contante, suddiviso in banconote di diverso taglio. L’uomo, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.