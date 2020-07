Cocaina e marijuana nascoste in un tombino: la Polizia arresta un 39enne

Personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, ha tratto in arresto il 39enne S. A. per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.



L’arresto è avvenuto in località Schiavonea ed ha richiesto alcuni giorni di osservazione, controlli con apparecchiature tecnologicamente avanzate e pedinamenti.

Dopo aver documentato la cessione della sostanza stupefacente, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione locale rinvenendo e sequestrando circa 25 grammi di marjuana, celati all’interno di un tombino posto sulla pubblica via circa 2 grammi di cocaina, già suddivisa in cinque dosi.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare, a disposizione del Pubblico Ministero di turno.