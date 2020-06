Cocaina e marijuana in camera da letto: arrestato un 39enne

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Rossano.



Nella serata di ieri è stato tratto in arresto un uomo di 39 anni, già noto alle Forze di Polizia per reati specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,

Nello specifico l’arresto è stato messo in atto in conseguenza di strani movimenti posti in essere dall’uomo che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di varie banconote per un totale di quasi 500 euro.

L’agitazione e l’inquietudine del medesimo hanno confermato i sospetti degli operatori di Polizia che hanno esteso la perquisizione anche alla sua abitazione. Nel corso della stessa, all’interno della camera da letto venivano trovati due bilancini di precisione, su uno dei quali vi era ancora della polvere bianca, risultata poi essere sostanza stupefacente del tipo cocaina. Vicino ai due bilancini vi era altra cocaina contenuta in una bustina in cellophane per un totale di 6,1 grammi e sostanza da taglio per 5,8 grammi. Sullo stesso tavolo sono state, inoltre, rinvenute altre due buste in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un totale di 174 grammi ed un’altra, contenente semi della stessa sostanza per un totale di 12,45 grammi. Sono state altresì, ritrovate 7 confezioni elettrosaldate, di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso ciascuna di un grammo, oltre al tipico materiale per il confezionamento delle dosi.

Alla luce di tutti questi elementi, il 39enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e, a seguito di disposizione del P.M. di turno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, accompagnato presso la propria abitazione in quanto sottoposto alla custodia cautelare degli arresti domiciliari.