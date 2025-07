Cocaina dal Sudamerica alla Locride, in corso operazione della Procura Distrettuale di Reggio Calabria e della Polizia di Stato

È scattata poco prima dell’alba di oggi una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Lombardo, e curata dagli uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

Più di cento gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei territori di Platì e Siderno nella ricerca di 14 soggetti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere e 7 di arresti domiciliari, per un totale di 21 persone accusate di far parte, a vario titolo, di tre differenti associazioni per delinquere finalizzate, le prime due, all’importazione dalla Colombia e dall’Ecuador di ingenti carichi di cocaina occultata all’interno dei containers stipati sulle navi commerciali e, una terza, specializzata nella coltivazione di piante di canapa indiana e nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio della marijuana ricavata.