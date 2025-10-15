Coach Cadeo sulla vittoria Redel in casa di Barcellona: “Il cambio di intensità difensiva ci ha dato energia in attacco”

Coach Cadeo analizza la sfida di domenica scorsa al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto e guarda anche al prossimo impegno della Redel Reggio Calabria, al PalaCalafiore contro il Mola New Basket.

“Contro un grandissimo Fraga, a segno anche con tiri impossibili in una serata di grazia, è arrivata una reazione molto importante, quando eravamo sotto di 14 punti. Abbiamo avuto un cambio di intensità difensiva che ci ha dato energia in attacco. Quando si difende, si attacca anche: è il paradosso di questo sport”.

Il roster lungo e competitivo della Redel inizia a dare i suoi frutti.

“Ragazzi come Fiusco e Paulinus sono stati autori di prove importanti, anche esaltanti per certi versi, che servono a fortificare il gruppo. Ma bisogna sottolineare anche l’apporto di chi non ha giocato come Maresca e Laquintana; una presenza costante nell’incitare i compagni e questo è un fattore molto importante per qualsiasi squadra”.

Ora l’attenzione si sposta su Mola.

“Mola è una squadra con pochi nomi conosciuti, ma con caratteristiche molto particolari. Dobbiamo imporre il nostro gioco e non correre dietro loro, altrimenti la cosa si fa difficile”.

L’appello del coach al pubblico reggino.

“In questi momenti di difficoltà, con giocatori da recuperare, serve il calore della gente e serve iniziare a riscaldare bene il palazzetto. I ragazzi hanno dato segnali che si stanno affezionando alla città ed il secondo tempo ne è la prova. Vogliamo dimostrarlo anche in casa, col nostro pubblico. Vi aspettiamo numerosi”.

Appuntamento domenica al PalaCalafiore: palla a due ore 18.