Club Alpino Italiano–Sezione Aspromonte: per la Giornata Nazionale degli Alberi messa a dimora simbolica in Piazza John Lennon

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il Club Alpino Italiano – Sezione Aspromonte organizza per giorno di venerdì 21 novembre alle 10 una significativa iniziativa di messa a dimora in Piazza John Lennon. Saranno messi a dimora due esemplari di ulivo e due alberi di bergamotto, con la partecipazione attiva dei Comitati di Quartiere Viale Calabria-Via Palmi e Ferrovieri Pescatori e degli alunni delle scuole locali.



La scelta delle piante è carica di significato: l’ulivo, simbolo universale di pace e resilienza, rappresenta un messaggio di speranza e rigenerazione per l’intera comunità. Il bergamotto, espressione identitaria del territorio reggino, viene scelto come gesto di cura e riscatto per un’essenza che da sempre caratterizza il paesaggio e l’economia calabrese, ma che troppo spesso ha subito le conseguenze di uno sfruttamento intensivo.

L’evento non vuole essere solo un’azione di sensibilizzazione ambientale, ma un patto condiviso tra cittadini, associazioni e istituzioni per prendersi cura del proprio territorio, a partire dai luoghi di vita quotidiana. Un impegno concreto a valorizzare il “verde pubblico” come bene comune, soprattutto in un’area urbana.

Con questa iniziativa, il CAI Aspromonte ribadisce il proprio impegno per la tutela del paesaggio, la valorizzazione delle specie autoctone e la promozione di una cultura della sostenibilità radicata nella comunità, a partire dalle giovani generazioni