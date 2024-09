Clownterapia per curare tristezza e sofferenza: l’encomiabile opera dei volontari

VIP Vibo Odv Viviamo In Positivo “leggeri come una piuma” è un’associazione di Volontariato Clown di corsia che ha lo scopo di portare il sorriso e l’allegria in tutte le situazioni di disagio fisico e sociale, e che crede nello straordinario potere della clownterapia per curare la tristezza, la sofferenza e la paura trasformandole in sorrisi.

L’Associazione Clown VIP Vibo ODV fa parte della Federazione nazionale VIP Italia ODV nata nel 2003, e che oggi coordina 71 associazioni VIP sparse in tutta Italia.

I volontari clown di Vip Vibo Odv operano sul territorio vibonese dal 2019 e prestano regolare servizio di clownterapia ogni domenica presso l’ospedale “G. Jazzolino” di Vibo Valentia nei reparti di Pediatria e Medicina Interna.

“Vivere In Positivo” è l’espressione esteriore di un modo di pensare, di una filosofia di vita che contraddistingue ogni volontario clown, che si impegna innanzitutto a trasformare il proprio modo di vivere, imparando ad attingere ogni giorno a tutte le risorse positive di cui dispone, indispensabili per affrontare gioiosamente il servizio con i propri compagni clown anche in situazioni difficili e di forte disagio per i pazienti.

“La magia che si crea in ogni incontro con i nostri piccoli e grandi amici nelle corsie degli ospedali – affermano i protagonisti – rende sempre più consapevoli di quanto sia importante quello che facciamo: di quanta gioia regaliamo e di quanta ne riceviamo”.

Ogni volontario clown si contraddistingue per un proprio nome d’arte che lo caratterizza e lo rappresenta, e vive la propria missione di gioia, regalando sorrisi contagiosi a bambini, adulti ed anziani.

Ogni anno i volontari clown VIP organizzano in piazza una sola giornata dedicata alla raccolta fondi detta “Giornata del Naso Rosso” (GNR). È l’occasione per far conoscere la realtà VIP, per presentare le iniziative e le attività svolte, e per condividere momenti di gioia insieme alla gente che partecipa.

Domenica scorsa, in piazza della Repubblica a Pizzo (VV), si è svolta la GNR della Vip Vibo.

È stato un evento bellissimo coronato da gioia ed allegria. Con bolle di sapone, colori, giochi e balli i volontari Clown Vip Vibo – tutti con indosso i propri camici ed il nasino rosso – hanno animato per l’intera giornata la piazza.

La forte partecipazione della gente ha caricato i clown per svolgere con ancora più determinazione i servizi di clownterapia.