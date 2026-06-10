Città Metropolitana, elezioni il 19 luglio: il sindaco Cannizzaro ufficializza la data del voto

“Come avevo anticipato nel corso delle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti la sera della proclamazione alla carica di Sindaco, luglio le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano della Città di Reggio Calabria si svolgeranno domenica 19. Per questo motivo ho provveduto a firmare ieri il decreto di indizione dei comizi elettorali e oggi quello di costituzione dell’Ufficio elettorale, dando formalmente seguito a quanto annunciato nei giorni scorsi.”

Viene dunque ufficializzata la data del voto per Palazzo Alvaro, attraverso i decreti sindacali n.45 e n.47, quelli a cui fa riferimento il nuovo Sindaco del Comune di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro, che ai sensi dell’art. 1 della legge n.56 del 7 aprile 2014 assume di diritto anche la carica di Sindaco metropolitano.

È il Primo cittadino del Comune capoluogo, infatti, l’autorità competente all’indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano, tenuto a procedere entro 60 giorni dalla sua proclamazione, poiché, in caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni anche del Consiglio metropolitano.

Elezioni di secondo grado che si terranno dunque il 19 luglio, dalle 8 alle 20, e porteranno alla composizione del nuovo Consiglio della Città metropolitana, formato dal Sindaco e da 14 Consiglieri, da scegliersi tra i sindaci ed i consiglieri comunali attualmente in carica nei Comuni che rientrano nella Città Metropolitana.

Le operazioni di voto avranno luogo presso il seggio elettorale centrale, appositamente istituito nell’Ufficio elettorale della Città Metropolitana, all’interno di Palazzo “Corrado Alvaro”, sede istituzionale dell’Ente.

Il Consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto espresso dagli amministratori locali aventi diritto, sulla base di liste concorrenti, che devono essere presentate entro il 29 giugno; ciascuna lista dovrà essere composta da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e dovrà essere sottoscritta da almeno il 5% degli aventi diritto al voto.