Cirillo sulla vittoria della Coppa Italia: “Domotek Volley esempio positivo per i giovani e la Calabria”

«La conquista della Coppa Italia di Serie A3 da parte della Domotek è un risultato straordinario che rende orgogliosa tutta la Calabria»

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprimendo il proprio plauso alla squadra reggina per il successo ottenuto.

«Questo traguardo – aggiunge Cirillo – va oltre il risultato sportivo: è il segno di quanto lo sport sappia creare comunità, unire generazioni e trasmettere valori come impegno, rispetto e spirito di squadra. La Domotek rappresenta un esempio positivo per tanti giovani e per l’intero territorio».

Il presidente del Consiglio regionale ha inoltre annunciato che lunedì 16 riceverà a Palazzo Campanella dirigenti, allenatore e squadra della Domotek, per esprimere a nome suo e dell’Assemblea legislativa calabrese un riconoscimento per lo storico risultato raggiunto e celebrare insieme una vittoria che dà lustro a Reggio Calabria e all’intera regione.

«L’auspicio – conclude il presidente del Consiglio regionale – è che risultati come questo continuino a rafforzare il valore sociale dello sport e a portare sempre più in alto il nome di Reggio Calabria e della Calabria sui palcoscenici nazionali».