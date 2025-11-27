Circoscrizioni, Milia (FI) scuote l’Amministrazione: “Dal Ministero parere limpido, si proceda subito”

“Il Ministero ha espresso un parere chiaro e decisivo, confermando senza possibilità di fraintendimento che il Comune di Reggio Calabria deve procedere con l’iter per l’istituzione delle Circoscrizioni, le cui elezioni coincideranno con quelle amministrative della primavera 2026”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, che torna a sollecitare l’Amministrazione comunale sull’iter cruciale per il ripristino delle Circoscrizioni di decentramento.

“Ho chiesto per quali ragioni non sia ancora pervenuta la delibera, da parte della Segreteria Generale, relativa alla bozza di regolamento per le Circoscrizioni: un rallentamento incomprensibile a fronte di un indirizzo politico ormai chiaro e di un parere ministeriale limpido”.

“Il decentramento amministrativo, lo ricordiamo, sarà vitale per ristabilire quel contatto diretto, oggi perduto, tra l’Amministrazione e i cittadini dei quartieri, la chiave per garantire una maggiore partecipazione e risposte più immediate e concrete ai problemi che affliggono i singoli quartieri e le periferie” afferma il capogruppo.

“Se è vero che non esistono impedimenti di natura politica, da parte della maggioranza, allora è bene che la volontà politica si traduca in fatti e si proceda celermente all’approvazione della bozza del regolamento – conclude Milia – perché la città ha bisogno di dar voce ai suoi quartieri”.