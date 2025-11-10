Circoscrizioni, i consiglieri di Forza Italia: “Utilizzabili 5 milioni di euro del Pon Metro plus per finanziarne le attività”

“Questa mattina, nel corso della seduta della II Commissione “Affari Istituzionali”, attraverso il nostro capogruppo Federico Milia, abbiamo proposto una soluzione alternativa per recuperare parte del deficit determinato dalla mancanza di una copertura economica per il ripristino delle Circoscrizioni: lo schema del Pon Metro Plus e di progetti come il welfare di prossimità consentirebbe, infatti, di finanziare parte dell’attività delle future Circoscrizioni, almeno per i primi anni”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone.

“I 5 milioni di euro previsti dallo schema di progetto rappresentano un aiuto concreto che permetterà di promuovere interventi nei vari quartieri e di dotare le future Circoscrizioni non solo di funzioni, ma anche delle risorse economiche necessarie per essere operative e realmente incisive” dichiarano i consiglieri.

“Fondamentale adesso che l’iter per l’istituzione delle Circoscrizioni subisca una decisa accelerazione – concludono i consiglieri- e, per tale ragione, continueremo, come sempre, ad essere propositivi nel corso delle prossime Commissioni, presentando idee e proposte concrete affinché si possa arrivare all’obiettivo finale, che è quello di rendere i municipi pienamente operativi entro la prossima primavera”.