Circoscrizioni approvate in Commissione: saranno 5 sul territorio reggino, ciascuna con 16 consiglieri

“È stato compiuto finalmente il primo passo concreto per restituire ai cittadini reggini quegli strumenti di partecipazione e democrazia che riavvicinano le necessità dei quartieri all’Amministrazione. L’approvazione oggi, in II Commissione Affari Istituzionali, della modifica dello Statuto rappresenta una vittoria della coerenza e della determinazione del centrodestra”.

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia.

Il provvedimento approvato oggi, iniziato grazie all’emendamento alla Legge di Bilancio a firma dell’On. Francesco Cannizzaro, definisce la nuova architettura del decentramento, che vedrà la nascita di 5 Circoscrizioni sul territorio comunale, ciascuna delle quali sarà composta da 16 consiglieri.

“Non è stato un percorso semplice – dichiara Milia – e non nascondiamo che questo risultato arriva a fatica, dopo lunghe discussioni e una resistenza che ha rallentato un processo necessario per il territorio. Tuttavia, la tenacia di Forza Italia e di tutto il centrodestra ha prevalso: abbiamo sempre sostenuto che il decentramento non sia un costo, ma l’unico modo per garantire che i quartieri abbiano voce e rappresentanza diretta”.

“Definita la struttura e il numero dei consiglieri, il prossimo step fondamentale sarà la stesura e l’approvazione del Regolamento – spiega il capogruppo azzurro – Sarà quello il momento in cui daremo poteri reali a questi organismi, definendo le funzioni delegate e le modalità d’azione”.

“Siamo pronti, e lo abbiamo dimostrato, a portare a termine l’iter per il bene della città: l’approvazione di oggi ci avvicina alla primavera 2026, in cui cittadini di Reggio torneranno alle urne per una doppia, fondamentale chiamata, votando sia per le elezioni amministrative che per il rinnovo delle Circoscrizioni” conclude Milia.