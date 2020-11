Cinque chili e mezzo di cocaina sotto il sedile dell’auto: arrestato

I poliziotti del Commissariato di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nella tarda serata di mercoledì scorso, svolgendo i routinari controlli ai viaggiatori in transito da e per la Sicilia, hanno rinvenuto all’interno di un’autovettura 5,5 chilogrammi di cocaina.



Il conducente dell’autovettura, un 49enne catanese, insospettiti gli agenti a causa del nervosismo durante le fasi del controllo, all’esito di un controllo più approfondito è stato trovato in possesso di cinque panetti di droga occultati sotto il sedile posteriore del veicolo. L’uomo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione e traffico di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale “San Pietro” di Reggio Calabria.

Sabato scorso il Tribunale di Reggio Calabria, sezione Giudice per le Indagini Preliminari, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere.