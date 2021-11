Cinghiali abbattuti, è bagarre tra animalisti e cacciatori. Proseguono le segnalazioni di abbattimenti da record

È diventata virale la notizia pubblicata dal Meridio riguardante un cinghiale di 180 kg ucciso a Capistrano da una squadra di cacciatori Serra San Bruno (leggi qui), si è aperto un ampio dibattito, talvolta con toni eccessivi, tra gli animalisti (che difendono gli ungulati) da una parte e cacciatori e agricoltori (che lamentano danni alle colture e rischi di incidenti) dall’altra. Il rincorrersi di rilievi e controdeduzioni ha fatto scattare un confronto dal quale emergono contestualmente le cause della diffusione eccessiva dei cinghiali e la necessità di arginare questa proliferazione per evitare ulteriori difficoltà di gestione del fenomeno, ma anche l’esigenza di cancellare “pratiche” non considerate rispettose dei processi naturali. Intanto, giungono nuove segnalazioni di abbattimenti di rilievo: a Sant’Angelo è stato ucciso un cinghiale di circa 170 kg.