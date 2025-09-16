“Ciclovia della Salute”: la prima edizione dal 19 al 21 settembre

Pedalare conoscere prevenire: tre giorni per unire salute, benessere e natura, pedalando nei parchi della Calabria. Dal 19 al 21 settembre si svolgerà la prima edizione della “Ciclovia della Salute”, un evento che nasce per valorizzare la Ciclovia dei Parchi della Calabria come strumento di promozione di stili di vita sani e di prevenzione.

L’iniziativa, promossa dal dipartimento all’Ambiente e dall’assessorato della Regione Calabria – settore parchi ed aree naturali protette -, dai parchi nazionali e regionali, con il sostegno dell’Unione Europea e il contributo di associazioni, enti locali e realtà del terzo settore, vuole dimostrare come la Ciclovia dei Parchi della Calabria non sia soltanto un itinerario di straordinario valore naturalistico e turistico, ma anche un volano di cultura della salute e della prevenzione.

Il programma prevede un convegno scientifico dal titolo “Pedalare per prevenire”, in programma venerdì 19 settembre presso la Cittadella regionale a Catanzaro, con la partecipazione di medici dell’associazione OncoMed, psicologi, nutrizionisti e specialisti dello sport. I lavori offriranno spunti e dati sul rapporto tra attività fisica, corretta alimentazione e prevenzione oncologica e cardiovascolare.

Sabato 20 e domenica 21 settembre l’attenzione si sposterà sul territorio, con due ciclopasseggiate nei Parchi della Calabria: il 20 settembre dal Villaggio Mancuso (Parco nazionale della Sila) fino a Lorica, con partenza alle ore 9.30; il 21 settembre a Lorica, lungo le sponde del Lago Arvo.

In entrambe le giornate saranno attive le Stazioni della Salute OncoMed, con possibilità di effettuare screening e consulenze gratuite, oltre a laboratori tematici per bambini e famiglie.

In allegato le locandine con il programma dell’evento.