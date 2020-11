Chiusura scuole, Tassone: “Finalmente il centrodestra sceglie la via del buonsenso”

“Registriamo che finalmente, da parte del presidente facente funzioni Nino Spirlì e del Governo regionale di centrodestra, è stata scelta la via del buonsenso e che sono state deposte quelle argomentazioni, forzate per giustificare una determinata posizione politica, che raccontavano di una dichiarazione di ‘zona rossa’ come provvedimento punitivo nei confronti della nostra regione. La realtà è che non bisogna cadere nel panico, ma occorre mantenere altissima l’attenzione.

La sospensione di tutte le attività didattiche fino al 28 novembre, stabilita con l’ordinanza regionale di stasera, è una scelta difficile ma certamente sensata”.

Il consigliere regionale Luigi Tassone saluta con soddisfazione la decisione di chiudere temporaneamente tutte le scuole calabresi e invita a rispettare le regole.

“L’andamento del contagio – sostiene – si sta mantenendo indicativamente costante, ma è fondamentale mantenere alta l’attenzione. Bisogna lavorare ancora molto per recuperare i forti ritardi che la Calabria ha accumulato sul fronte dell’organizzazione sanitaria. Continuiamo a fare il possibile per garantire la sicurezza rispettando le regole, proteggendo noi stessi e i nostri cari”.