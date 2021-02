Chiusura scuole, altro passo di Spirlì: “Vediamo i dati, tuteleremo i più piccoli”

“Leggo accorati appelli e commenti polemici sulla mancata chiusura delle scuole dei più piccoli. Probabilmente dimenticate che su quelle scuole c’è un pronunciamento del Consiglio di Stato, a seguito di un ricorso al Tar da parte di genitori”.

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì compie un ulteriore e pone le basi teoriche di un nuovo provvedimento.

“Per lunedì mattina – afferma – ho convocato d’urgenza una riunione dell’Unità di Crisi. Ho chiesto di poter visionare dati sui contagi e sulle chiusure delle scuole avvenute nell’ultimo mese, dopo del pronunciamento del CdS. Sapete bene tutti – aggiungi – come la pensi: ma l’eventuale (non impossibile) ordinanza che riguardi le scuole dei più piccini deve essere motivata con l’uso di dati che vengano da CTS e/o da ASP, USR, o altra istituzione competente. Se avremo, e non ne dubito, conforto nei dati – conclude – tuteleremo ancor più i nostri piccolini”.