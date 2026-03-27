Chiusura plesso “Azaria Tedeschi” di Serra, Figliucci e Regio: “Necessario fare piena chiarezza e prevenire il ripetersi di criticità”

I consiglieri comunali del gruppo “Per Serra Insieme”, Biagio Figliucci e Vito Michele Regio, intervengono in merito all’ordinanza relativa alla chiusura temporanea del plesso scolastico “Azaria Tedeschi” per presunte problematiche igienico-sanitarie per “rappresentare le legittime preoccupazioni delle famiglie e della comunità scolastica”.

“Comprendiamo e condividiamo – sostengono gli esponenti di minoranza – la necessità di adottare tutte le misure utili a tutela della salute degli studenti, del personale scolastico e di tutti coloro che frequentano l’istituto, tuttavia, riteniamo fondamentale che venga fatta piena chiarezza sulle cause che hanno determinato tale provvedimento e sulla reale entità delle criticità riscontrate”.

Per questo motivo hanno già formalmente richiesto l’accesso a tutti gli atti relativi alla vicenda, al fine di “verificare gli accertamenti effettuati, eventuali relazioni tecniche e sanitarie, gli interventi programmati e i tempi previsti per la riapertura”.

“Da più parti – affermano Figliucci e Regio – si apprende che eventuali criticità igienico-sanitarie potessero essere presenti già da alcuni giorni. Se ciò fosse confermato, sarebbe opportuno comprendere se siano state effettuate tempestivamente tutte le verifiche e gli interventi necessari. Ciò che maggiormente preoccupa – aggiungono – è il fatto che episodi simili si siano già verificati in passato, come nel caso della scuola elementare ‘Nazzareno Carchidi’ nel quartiere di Spinetto”.

Il punto, secondo i rappresentanti dell’opposizione, è che “non possiamo trovarci ciclicamente di fronte alle stesse criticità senza che vengano adottate soluzioni strutturali e definitive”. Al contrario, è “necessario comprendere se esista un problema più ampio legato alla manutenzione e alla gestione degli edifici scolastici e quali azioni concrete l’Amministrazione intenda mettere in campo per evitarne il ripetersi”.

“Il nostro ruolo – concludono – è quello di vigilare e garantire trasparenza, nell’interesse esclusivo dei cittadini. Continueremo pertanto a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, chiedendo risposte chiare, tempi certi e interventi risolutivi”.