Chiusura guardie mediche, “Pensiero Libero”: “Tagli che privano i territori di servizi essenziali”

“Il provvedimento adottato dai commissari alla Sanità si tradurrà in una drastica diminuzione dei livelli minimi di assistenza e porterà a pesanti proteste dei territori che ricevono l’ennesimo scippo di servizi essenziali”.



È quanto affermano il Gruppo “Pensiero Libero” ed il suo esponente nel Consiglio comunale di Caraffa Luigi Ciambrone, che aggiungono: “siamo fortemente contrariati per la decisione assunta dai commissari nominati ai vertici dell’Asp di Catanzaro per il taglio attuato, in modo indiscriminato, delle postazioni di Guardia medica ricadenti nel territorio dell’Asp di Catanzaro, un taglio che mina alle fondamenta i livelli minimi di assistenza che per legge vanno garantiti ai cittadini”.

Ciambrone si domanda “quale sia stato il criterio di scelta dei commissari i quali attuano una pesante riduzione che è insostenibile per cittadini e territori e per la quale necessariamente bisogna fare una trincea tra enti locali, forze sindacali, mondo politico, associazioni, l’ordine dei medici e cittadini tutti. La nostra vicinanza – conclude – va anche ai medici, professionisti che operano già in condizioni di estrema difficoltà e che rischiano di perdere il posto di lavoro”.