Chiusura al transito ex 110, crescono i disagi: i pullman non viaggiano, gli studenti saltano le lezioni

Sono sempre più consistenti i disagi segnalati dai cittadini di Mongiana, Fabrizia e Nardodipace a seguito dell’ordinanza provinciale di “interdizione al transito, per tutte le categorie di utenti, sulla strada Nsa 572 ex Sp n. 93 (ex SS 110), dal km 39+100 al km 43+400)”, emanata a seguito della caduta di alberi sulla carreggiata che ha rappresentato un serio pericolo per gli automobilisti.

Gli effetti dell’ordinanza, però, sono stati anche quelli di creare una sorta di bolla per i cittadini dei tre paesi che, sostanzialmente, non possono recarsi a Serra San Bruno. “I pullman non viaggiano – sostengono diversi cittadini – e ciò si traduce in un’assenza dalle lezioni per gli studenti che frequentano le scuole di Serra. E anche i medici hanno difficoltà a raggiungere i nostri paesi. Di fatto, siamo isolati. È come se la vita si fosse fermata o quantomeno rallentata. Servono soluzioni definitive, non possiamo accettare che ogni volta che ci sono delle folate di vento tutto debba bloccarsi completamente”. Proprio questo aspetto suscita ulteriori perplessità anche perché per l’inizio della settimana sono previste forti raffiche di vento.