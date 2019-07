“Chiuso Ufficio Ticket a Vibo, superato ogni limite”

“Non sembrano avere fine le emergenze della sanità in Calabria ed i relativi disservizi a spese dei cittadini”.

Così scrive in una nota il vicepresidente regionale dell’U.Di.Con. Domenico Iamundo per denunciare l’ennesimo episodio che ha causato tante segnalazioni di protesta. “Due giorni fa era toccato all’ospedale di Tropea: dopo lunghe ore di attesa da parte di cittadini che si erano recati fin dalle prime ore dell’alba presso l’Ufficio Ticket, senza nessun avviso da parte dell’Ente, si era diffusa la notizia che, inspiegabilmente, l’Ufficio sarebbe rimasto chiuso”. “Oggi lo stesso episodio – rincara la dose il Responsabile provinciale U.Di.Con. Piero Marrella – si è verificato a Vibo Valentia dove decine di cittadini in fila hanno trovato chiusi gli sportelli di via Moderata Durant senza nessun avviso sulle cause della sospensione del servizio. Quanto accade nella Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia è francamente inaccettabile lunghe ore di attesa, un’attesa che si è prolungata sino alle 10.30 quando, i cittadini, ormai stanchi venivano informati, con poche righe affisse al vetro dello sportello, dell’esistenza di un problema. È evidente che ci sia qualcosa che non torna in questa vicenda, non è possibile che il cittadino, nella maggior parte dei casi proveniente dal comprensorio, dopo i vari disagi di trasporto per raggiungere l’Ufficio Ticket, sia costretto a sostare per ore senza poi poter accedere al servizio”. “Chi gestisce la sanità calabrese, le ASP ed i Commissari, diano risposte immediate a noi – prosegue Domenico Iamundo – ed ai tanti cittadini che rappresentiamo sui motivi e le cause delle chiusure alternate degli Uffici Ticket degli ospedali Civili del territorio e che creano un grave disservizio e notevolissimi disagi ai cittadini del Vibonese. Faremo presente ulteriormente nelle prossime ore, ai vertici della Sanità Calabrese ed ai Dirigenti dell’ASP provinciale di Vibo Valentia. I tempi biblici necessari per una visita medica, i disservizi degli Uffici Ticket degli ultimi giorni e la totale assenza di informazioni con l’utenza. I numeri parlano chiaro, il Servizio Sanitario Calabrese è in forte crisi e non solo per l’Ufficio Ticket, ma per colpa di una gestione sbagliata che noi dell’U.Di.Con. abbiamo già denunciato diverse volte. È necessario un confronto serio per individuare con chiarezza gli interventi immediati necessari per arrivare ad una programmazione sanitaria funzionale ed utile ai cittadini ed ai lavoratori del settore. La paralisi gestionale è sotto gli occhi di tutti – conclude Iamundo – chiederemo ai vertici dell’Asp di Vibo Valentia ed ai Commissari della Sanità calabrese l’immediato ripristino del Servizio Ticket o saremo costretti ad intraprendere presso le sedi competenti per denunciare il caso di interruzione di pubblico servizio”.