ChiaravalleArte diventa Museo: il polo culturale di Palazzo Staglianò

L’Amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale ha annunciato la realizzazione di un polo museale presso Palazzo Staglianò, grazie alle generose donazioni degli artisti che hanno partecipato al Premio Nazionale di Arte Contemporanea ChiaravalleArte negli ultimi tre anni. Il sindaco Domenico Donato, durante l’inaugurazione della terza edizione della mostra-concorso, ha dichiarato: “L’edificio storico è oggi oggetto di lavori che lo renderanno una vera e propria Casa della Cultura”.

Il progetto è stato fortemente sostenuto e lodato dal noto critico d’arte e sociologo Maurizio Vitiello, uno dei curatori del Premio. Insieme a lui, hanno contribuito alla manifestazione Nicola De Luca, direttore artistico, il saggista e gallerista Enzo Le Pera, e la professoressa Lara Caccia, critica e storica dell’arte e docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Quest’anno, il team di curatori è stato arricchito dal contributo critico di Roberto Sottile, direttore artistico del Centro Studi d’Arte – Archivio Vinicio Berti di Bologna, presente all’inaugurazione.

La mostra è aperta al pubblico ogni giorno, dalle ore 18.30 alle 23.00, fino al 13 agosto, data in cui verrà proclamato il vincitore di questa edizione 2024. La trasformazione di Palazzo Staglianò in un polo culturale rappresenta un passo significativo per Chiaravalle Centrale, confermando il ruolo centrale dell’arte e della cultura nel promuovere la crescita e la coesione sociale del territorio.