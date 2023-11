Chiaravalle, sabato la “Festa d’autunno” promossa dalla Pro Loco

La Pro loco di Chiaravalle Centrale annuncia il suo primo evento pubblico. Sabato 18 novembre, lungo Via Francesco Spasari, si terrà la prima edizione della Festa d’autunno. Si tratta di una manifestazione gastronomica e gli stand presenti saranno curati da attività commerciali locali, le quali delizieranno gli ospiti con i loro prodotti e piatti preparati al momento. L’evento vuole essere, oltre che un momento di aggregazione, un modo per promuovere i prodotti e le attività del territorio.

Presso lo stand della Pro loco saranno offerti gratuitamente caldarroste, zeppole e del buon vino ma si potranno degustare anche altri prodotti come miele, formaggi, dolci e prodotti da forno. Inoltre, per i più piccoli, è previsto il servizio gratuito di animazione a cura della ludoteca “Hacuna Matata”.

Grazie all’impegno del consiglio direttivo e delle attività commerciali partecipanti, la manifestazione non prevede l’utilizzo di prodotti monouso in plastica, i quali verranno sostituiti da prodotti in carta e cellulosa di carta.

Riconoscendo l’attenzione e la sensibilità verso il tema della tutela ambientale e la riduzione di inquinamento, l’Associazione Nazionale Plastic free ha rilasciato alla Pro loco un bollino con il quale l’evento viene certificato come Eco event, ovvero evento ecologico.