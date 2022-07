Chiaravalle. Rauti, Neri e Cardamone chiedono lumi sulla Casa della Salute

I consiglieri comunali Giuseppe Antonio Rauti (Chi.Ce), Emanuela Neri (Rigeneriamo Chiaravalle) e Concetta Cardamone (Forza Italia) hanno ufficialmente fatto richiesta al sindaco Domenico Donato di convocare una seduta del Consiglio comunale per chiarire l’attuale situazione della Casa della Salute di Chiaravalle Centrale.

“Affrontare con franchezza la discussione sul presente e futuro del presidio sanitario della città – sostengono – appare, per la verità già da tempo, non procrastinabile. Nello specifico, nella richiesta inviata al sindaco, i consiglieri Rauti, Neri e Cardamone chiedono: “Quale sia il punto della situazione sull’offerta dei servizi sanitari, degli ambulatori specialistici e del piano di fabbisogno del personale per l’anno in corso (con riferimento ai contratti in scadenza quest’anno); Lo stato dell’arte dei lavori per la costruzione della nuova Casa della Salute e chiarimenti sul nuovo crono-programma per la realizzazione dei lavori; Riguardo ai finanziamenti nell’ambito del Pnrr in campo sanitario – Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centri operativi territoriali – quali progetti sono stati previsti per Chiaravalle”.

I consiglieri auspicano che “con una discussione in Consiglio, la questione sulla quantità e qualità dei servizi sanitari in città possa essere finalmente affrontata senza fini strumentali e propagandistici, trovando magari quella convergenza di idee che permetta di dialogare con l’Asp in una posizione non subalterna, come avvenuto purtroppo troppo spesso in questi ultimi anni”. Dopo 8 mesi di mandato, i consiglieri si aspettano anche che “l’assessore alla Sanità possa relazionare sul lavoro svolto: in Consiglio comunale, infatti, nelle amministrazioni ‘normali’ generalmente gli interventi dei componenti della Giunta sono all’ordine del giorno negli argomenti di competenza”.