Chiaravalle, prossimo appuntamento il 15 dicembre con “Papà a tutti i costi”

Domenica 15 dicembre, quarto appuntamento del concorso regionale Uilt (Unione italiana libero Teatro) a Chiaravalle Centrale.



In palcoscenico la Compagnia teatrale “Il Sorriso” di Isola Capo Rizzuto, interprete di una propria commedia “Papà a tutti i costi”, adattamento testo e regia di Franco Sacco.

La trama racconta di un affermato dentista, Antonio, che non ha nessuna intenzione di mettere su famiglia con la sua fidanzata, Marina, al contrario desiderosa di diventare al più presto mamma. Un giorno, nella vita della coppia, arriva un vero e proprio ciclone che metterà a dura prova la convinzione di Antonio di non voler diventare padre: il suo migliore amico, Emilio, è stato sottoposto ad ipnosi da un bizzarro psichiatra che lo ha riportato mentalmente all’età infantile, convinto, in questo modo, di guarirlo dalla forte depressione dovuta alla sua condizione di orfano. Sarà proprio Antonio a dovergli fare da padre fino al compimento della maggiore età, nell’arco di 4 settimane. Sarà un susseguirsi di situazioni esilaranti, battuta dopo battuta si giungerà ad un finale inaspettato che non mancherà di lasciare al pubblico un bel messaggio sul valore della paternità e della famiglia.

L’appuntamento si rinnova per le ore 18.30 presso il Teatro “Impero”.

Prosegue così con successo il concorso teatrale regionale che vede al timone dell’organizzazione il Gruppo folcloristico musico teatrale “Città di Chiaravalle”, con la competente guida della Uilt Calabria. La competizione è patrocinata dall’Amministrazione comunale cittadina e supportata dalla Consulta della Cultura.