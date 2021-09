Chiaravalle, Marzia Sanzo: “Con Donato, per un ulteriore e decisivo sviluppo del nostro paese”

“Credibilità, visione lungimirante, coerenza, umanità, passione e impegno”. Marzia Sanzo, candidata a consigliere comunale con “Ripensiamo Chiaravalle – Insieme si può” sintetizza in queste sei parole chiave le qualità della squadra guidata dal sindaco uscente Domenico Donato. Classe 1987, la Sanzo è una new-entry della lista che si propone in continuità con la maggioranza degli ultimi cinque anni di consiliatura, ma già nel 2016, da attivista, aveva sostenuto Donato nella sua vittoria elettorale. Nonostante la giovane età, peraltro, vanta una lunga militanza politica, con incarichi di prestigio, essendo stata coordinatrice regionale dei giovani Udc e portavoce del segretario regionale del partito.



“Il 2016 è stato un anno di grande riscatto sociale e politico per il nostro paese – sottolinea. – La vittoria di Mimmo Donato è stata la vittoria di un progetto chiaro e concreto, che si è trasformato, con decisione, in azione umana e amministrativa. Mai, nella storia di Chiaravalle, le Istituzioni sono state così vicine e prossime ai bisogni e alle necessità dei molti. La credibilità degli attori politici e il loro senso di responsabilità, insieme ad una visione lungimirante e a lunghissimo termine, hanno fatto la differenza”. “Nonostante un’eredità pesante fatta di casse comunali svuotate – sottolinea Marzia Sanzo – si è comunque riusciti a riconsegnare la giusta dignità ai bisogni delle persone. Proprio l’emergenza Covid, che ha visto il sindaco impegnato in prima linea come uomo e come primo cittadino, ci ha dimostrato che è necessario riporre la guida del paese in mani esperte. Ora inizia una nuova cruciale fase, già proiettata verso un ulteriore e decisivo sviluppo. Scende in campo una squadra forte e compiuta, che vede vicino a figure di grande esperienza una nuova sinergica azione giovanile. Quest’ultima, a differenza di altre, è contraddistinta da una passione e da un impegno che sono lontani da ogni tipo di improvvisazione”. “Sono convinta – conclude l’aspirante consigliere comunale – che il buon senso dei chiaravallesi non piegherà le sorti del paese alle contingenti ambizioni personali di qualcuno. La nostra squadra è l’unica capace di garantire stabilità, coerenza e grande capacità amministrativa, senza dimenticare la tenacia di chi combatte per il bene comune”.