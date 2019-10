Chiaravalle, martedì la presentazione del Concorso regionale Uilt “La Calabria al Teatro Impero”

E’ in programma martedì 22 ottobre la presentazione del Concorso regionale Uilt “La Calabria al Teatro Impero” – Premio Città di Chiaravalle Centrale.



Una prestigiosa competizione tramite cui sarà scelta la compagnia vincitrice che accederà alla finali nazionali Uilt.

L’organizzazione della kermesse, guidata dalla Uilt Calabria, vede in prima linea il Gruppo folcloristico musico teatrale “Città di Chiaravalle”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Chiaravalle e il contributo della Consulta della Cultura.

Dodici le rappresentazioni, tra le quali una fuori concorso, che prenderanno il via domenica 27 ottobre.

L’appuntamento per illustrare a stampa e cittadini, le peculiarità di questo concorso, è a Chiaravalle, presso Palazzo Staglianò alle ore 16.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Domenico Donato, interverranno:

Pina Rizzo, consigliere comunale con delega alla Cultura

Teresa Tino , in rappresentanza della Consulta

Angela Bentivoglio, presidente regionale Uilt

Giusy Fanelli, responsabile del Teatro educativo regionale e componente del direttivo Uilt Calabria

Pino Tropea, presidente del Gruppo folcloristico musico teatrale “Città di Chiaravalle”.

Modera Maria Patrizia Sanzo, direttore magazine “Carattere mediterraneo”.