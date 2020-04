Chiaravalle, la minoranza chiede l’elenco di richiedenti e beneficiari di buoni spesa

I consiglieri comunali di Chiaravalle Centrale Giuseppe Maida, Francesco Maltese e Bruno Pelaia hanno presentato un’interrogazione per chiedere, rispettando la normativa sulla privacy, “l’elenco di tutti i richiedenti e dei beneficiari che hanno usufruito del voucher al fine di poter effettuare la funzione di controllo e vigilanza, come per legge”.



Inoltre, “con riferimento al beneficio economico previsto dagli articoli 109 e 112 del Decreto Cura Italia a sostegno dei Comuni, che permette all’Amministrazione di Chiaravalle Centrale la gestitone di cospicue somme di denaro per far fronte all’emergenza Covid-19”, gli esponenti dell’opposizione chiedono di “conoscere con esattezza la somma a disposizione e di impiegarla a tutela di tutte le attività presenti sul territorio, in particolare alle attività commerciali maggiormente colpite dall’emergenza, quali ristoranti, bar, pizzerie, parrucchieri, centri estetici, cura alla persona, piccoli artigiani e attività di non prima necessità”.