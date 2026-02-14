Chiaravalle, la Lega precisa: “Non eccezionali i risultati di Donato, dialogare prima sui contenuti”

S’infiamma il dibattito in merito alle prossime elezioni comunali. Dopo le recenti uscite, la Lega interviene precisando il proprio pensiero: “non spetta a noi – afferma il commissario cittadino Vincenzo Cernivivo – entrare nelle dinamiche interne o nelle valutazioni espresse da altre forze del centrodestra. Ogni partito è legittimato a rappresentare la propria linea politica”.

D’altronde, la Lega, non facendo parte dell’attuale maggioranza amministrativa, ha “una posizione autonoma rispetto al giudizio sull’operato del sindaco Donato”. In particolare, Cernivivo spiega che “non condividiamo l’opinione secondo cui l’esperienza amministrativa in corso abbia prodotto risultati così significativi e concreti e si tratta di una valutazione esclusivamente politica e non personale, che attiene al merito delle scelte amministrative e alla visione di sviluppo per la nostra comunità”.

“Riteniamo inoltre prematuro e fuori luogo – aggiunge – aprire oggi una discussione sul candidato sindaco. Non è questo il tema del momento. La priorità è il confronto politico sui contenuti, sui programmi e sulla costruzione di una proposta amministrativa seria e condivisa. I nomi verranno dopo, all’esito di un percorso unitario e responsabile all’interno della coalizione”.

La Lega resta “convintamente parte del centrodestra e, in vista delle prossime elezioni amministrative, dialogherà “in modo leale e unitario con tutte le forze della coalizione per costruire un progetto credibile per Chiaravalle”.

“Qualsiasi tentativo di alimentare divisioni o creare inutili tensioni all’interno del centrodestra – sostiene ancora Cernivivo – è destinato a fallire. Il centrodestra saprà presentarsi unito alle prossime amministrative, con una proposta chiara e nell’interesse esclusivo dei cittadini”.