Chiaravalle, grande successo per le Mini Olimpiadi: 93 giovani atleti protagonisti

Una “piccola” Olimpiade, ma grandissima per entusiasmo, partecipazione e valore educativo. Le Mini Olimpiadi di Chiaravalle Centrale, organizzate dall’Asd Saturno, presieduta da Saverio Barbieri, e patrocinate dal Coni hanno preso il via nel migliore dei modi, trasformando lo sport in una festa collettiva che ha coinvolto bambini, famiglie, associazioni e istituzioni sportive. Ben 93 i giovani partecipanti, suddivisi in tre fasce d’età e riconoscibili attraverso i colori delle rispettive magliette: arancione per i bambini dai 3 ai 5 anni, azzurro per quelli dai 6 agli 8 e verde per i ragazzi dai 9 ai 12 anni.

La manifestazione si conclude oggi, sabato 1° agosto, con le fasi finali delle diverse discipline e con la cerimonia di premiazione. Tutti i bambini, indipendentemente dai risultati ottenuti, saranno coinvolti nella giornata conclusiva e riceveranno un riconoscimento e una medaglia, nel pieno rispetto dello spirito inclusivo dell’iniziativa.

Quattro le prove affrontate dai partecipanti, ispirate alle discipline olimpiche: corsa veloce, percorso a ostacoli, lancio del peso e salto in lungo. Ogni bambino ha avuto la possibilità di cimentarsi in tutte le attività, vivendo un’esperienza fondata non soltanto sulla competizione, ma soprattutto sul gioco, sull’impegno personale, sul rispetto delle regole e sulla condivisione.

Particolarmente suggestivo il momento inaugurale, con l’ingresso della fiaccola olimpica e l’esecuzione dell’Inno di Mameli, cantato insieme da tutti i bambini. Un’immagine capace di restituire il significato più autentico della manifestazione: educare attraverso lo sport e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Alla prima giornata ha preso parte Emanuela Donato (Lelah Kaur), fiduciaria del Coni per il territorio delle Preserre calabresi, che ha portato anche i saluti del delegato provinciale del Coni di Catanzaro, il dottor Pino Pipicelli, atteso oggi a Chiaravalle Centrale per le premiazioni.

“Lo sport è uno dei valori più importanti che possiamo trasmettere ai giovani”, ha evidenziato Emanuela Donato, ringraziando il presidente Saverio Barbieri per avere promosso l’iniziativa. La fiduciaria Coni ha inoltre sottolineato la necessità di creare un equilibrio costante tra attività sportiva e didattica, affinché lo sport possa accompagnare bambini e ragazzi durante tutto l’anno scolastico.

“Le piccole sfide affrontate nello sport – ha spiegato – si trasformeranno nelle sfide della vita quotidiana. Iniziare da qui significa contribuire alla crescita di adulti più sani, consapevoli e attenti al proprio benessere”.

Determinante per la riuscita dell’evento è stato anche il sostegno della Pgs, presente con una “squadra” di circa quindici collaboratori e volontari che ha fornito un contributo fondamentale nell’organizzazione e nella gestione delle diverse attività.

La risposta della città è stata straordinaria. Numerose famiglie e tantissimi spettatori hanno seguito le prove, sostenendo i giovani atleti e animando gli spazi destinati alle competizioni. Una partecipazione che rende merito all’Asd Saturno per l’impegno finalizzato ad accogliere e valorizzare iniziative rivolte alle nuove generazioni.

Le Mini Olimpiadi rappresentano un’esperienza ancora rara nel panorama locale e regionale e si candidano a diventare un appuntamento stabile. Una prima edizione che potrà certamente essere ulteriormente migliorata negli aspetti organizzativi, ma che ha già centrato il suo obiettivo più importante: mettere i bambini al centro, offrendo loro due giornate di sport, amicizia, inclusione e autentico divertimento.

Oggi le finali e le premiazioni chiuderanno una manifestazione capace di lasciare un segno positivo nella comunità. Al di là dei tempi, delle misure e delle classifiche, a vincere saranno tutti i 93 giovani atleti che hanno accettato di mettersi in gioco e di vivere, insieme, la loro prima emozionante esperienza olimpica.