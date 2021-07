Chiaravalle, Giuliano Fera si schiera con Mimmo Donato: “Ha lavorato bene”

“Aderisco al progetto politico del sindaco Mimmo Donato per dare continuità al percorso positivo di opere pubbliche e iniziative sociali e culturali che ha caratterizzato la consiliatura uscente”. La dichiarazione, a firma di Giuliano Fera, ufficializza un nuovo ingresso per la compagine civica di maggioranza “Ripensiamo Chiaravalle, insieme si può”, alla vigilia delle elezioni comunali di ottobre.



Fera, ingegnere civile con un ventennio di attività professionale sul territorio, è iscritto al Pd. “Il mio sostegno alla lista Donato – continua Fera – è motivato da un giudizio oggettivo e cioè dalla convinzione che questa amministrazione ha lavorato bene, impegnandosi per il bene del paese con una squadra affiatata e collaudata”. “Un progetto solido al quale dare continuità” dunque. “Rilancio economico, aiuti alle imprese, turismo, riqualificazione urbana e ambientale” le priorità tracciate da Fera “per arginare in qualche misura lo spopolamento”. Gettando uno sguardo sullo scenario politico locale, Giuliano Fera valuta “negativamente quanto sta accadendo negli altri schieramenti, dove il collante delle alleanze sono le ambizioni personali e i vecchi rancori e non una programmazione seria per dare un futuro a Chiaravalle”. Il nuovo innesto di “Ripensiamo Chiaravalle” è stato salutato con entusiasmo e soddisfazione dal sindaco Domenico Donato che ne ha sottolineato “le qualità umane e professionali che andranno ad arricchire di contenuti il prossimo quinquennio amministrativo”.