Chiaravalle, Fratelli d’Italia prende posizione: “Tanti risultati raggiunti dall’Amministrazione, via i veti personali”

Fratelli d’Italia ritiene necessario intervenire nel dibattito politico aperto in questi giorni in merito alle prossime elezioni comunali di Chiaravalle Centrale a seguito di notizie e ricostruzioni che “rischiano di offrire una lettura parziale e fuorviante della realtà amministrativa e politica locale”.
A prendere posizione è, in particolare, il coordinatore cittadino del partito di destra Giuseppe De Leo, secondo il quale “l’esperienza amministrativa in corso non è riconducibile a personalismi, ma a un progetto politico chiaro, condiviso e portato avanti da una maggioranza compatta, che ha sempre operato con senso di responsabilità e nell’interesse esclusivo della comunità”.
“Il sindaco Mimmo Donato, espressione di Fratelli d’Italia – sostiene De Leo – ha guidato questa esperienza con spirito di servizio, rispetto istituzionale e capacità di sintesi politica, valorizzando il lavoro collegiale della maggioranza consiliare e assumendo decisioni sempre condivise.
Le scelte amministrative e politiche compiute nel corso del mandato – aggiunge – hanno prodotto risultati concreti e verificabili, tra cui:
• l’ottenimento di importanti finanziamenti;
• una gestione attenta e rigorosa delle risorse comunali;
• il recupero di residui passivi e tributi non riscossi;
• interventi di messa in sicurezza del territorio;
• l’ampliamento dell’illuminazione pubblica;
• l’estensione della rete fognaria;
• la realizzazione del Palazzo della Cultura con sala musica, sala congressi e biblioteca;
• l’efficientamento energetico del teatro comunale;
l’ adeguamento sismico di tutte le scuole e tanto altro”.
Pertanto, Fratelli d’Italia respinge con decisione “ogni tentativo di ridurre il confronto politico a una questione personale o di leadership, svuotando il dibattito dai contenuti e dai risultati ottenuti”.
“Le alleanze, se devono esserci – precisa ancora De Leo – si costruiscono su basi politiche solide, sul rispetto reciproco e sulla condivisione di una visione per il futuro della città, non su veti personali o ricostruzioni strumentali.
Fratelli d’Italia – conclude – continuerà a sostenere con coerenza e determinazione un’azione amministrativa fondata su legalità, buon governo e attenzione reale ai bisogni dei cittadini di Chiaravalle Centrale, nella convinzione che la credibilità politica si misuri nei fatti e non nelle narrazioni”.