Chiaravalle, Fratelli d’Italia prende posizione: “Tanti risultati raggiunti dall’Amministrazione, via i veti personali”

Fratelli d’Italia ritiene necessario intervenire nel dibattito politico aperto in questi giorni in merito alle prossime elezioni comunali di Chiaravalle Centrale a seguito di notizie e ricostruzioni che “rischiano di offrire una lettura parziale e fuorviante della realtà amministrativa e politica locale”.

A prendere posizione è, in particolare, il coordinatore cittadino del partito di destra Giuseppe De Leo, secondo il quale “l’esperienza amministrativa in corso non è riconducibile a personalismi, ma a un progetto politico chiaro, condiviso e portato avanti da una maggioranza compatta, che ha sempre operato con senso di responsabilità e nell’interesse esclusivo della comunità”.

“Il sindaco Mimmo Donato, espressione di Fratelli d’Italia – sostiene De Leo – ha guidato questa esperienza con spirito di servizio, rispetto istituzionale e capacità di sintesi politica, valorizzando il lavoro collegiale della maggioranza consiliare e assumendo decisioni sempre condivise.

Le scelte amministrative e politiche compiute nel corso del mandato – aggiunge – hanno prodotto risultati concreti e verificabili, tra cui:

• l’ottenimento di importanti finanziamenti;

• una gestione attenta e rigorosa delle risorse comunali;

• il recupero di residui passivi e tributi non riscossi;

• interventi di messa in sicurezza del territorio;

• l’ampliamento dell’illuminazione pubblica;

• l’estensione della rete fognaria;

• la realizzazione del Palazzo della Cultura con sala musica, sala congressi e biblioteca;

• l’efficientamento energetico del teatro comunale;

l’ adeguamento sismico di tutte le scuole e tanto altro”.

Pertanto, Fratelli d’Italia respinge con decisione “ogni tentativo di ridurre il confronto politico a una questione personale o di leadership, svuotando il dibattito dai contenuti e dai risultati ottenuti”.

“Le alleanze, se devono esserci – precisa ancora De Leo – si costruiscono su basi politiche solide, sul rispetto reciproco e sulla condivisione di una visione per il futuro della città, non su veti personali o ricostruzioni strumentali.

Fratelli d’Italia – conclude – continuerà a sostenere con coerenza e determinazione un’azione amministrativa fondata su legalità, buon governo e attenzione reale ai bisogni dei cittadini di Chiaravalle Centrale, nella convinzione che la credibilità politica si misuri nei fatti e non nelle narrazioni”.