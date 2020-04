Chiaravalle, Donato: “Guarita una dipendente risultata positiva il 25 marzo”

“Una delle nostre dipendenti, anche al secondo tampone di verifica della negatività, ha avuto un bel risultato. Nella giornata di domani il Dipartimento di Prevenzione farà il suo certificato che sancirà la guarigione. È una notizia meravigliosa”.



È quanto ha affermato in un video su Facebook il sindaco di Chiaravalle Centrale Domenico Donato riferendosi ad una persona risultata positiva il 25 marzo. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato le Forze dell’Ordine per i controlli effettuati per far rispettare le disposizioni governative e le ordinanze regionali.