Chiaravalle, Donato alza la voce: “Servono tamponi per tutti, dobbiamo avere contezza degli asintomatici”

“Giorno 1 è terminato il trasferimento dei pazienti della ‘Domus Aurea’, ma è iniziata quella che deve essere una dura battaglia per l’ottenimento di ciò che è necessario”.



Il sindaco di Chiaravalle Centrale Domenico Donato non si ferma e pretende nuove azioni per contenere il contagio da Coronavirus.

Il primo cittadino, premesso che Chiaravalle ed altri 4 comuni del comprensorio sono stati chiusi in quanto “zone rosse”, chiede uno “screening generale” attraverso un’azione a tappeto: “il tampone per tutti”. “Domenica – spiega Donato in un video su Facebook – ho inviato anche una richiesta scritta a chi di competenza, a partire dal presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della Giunta regionale e a tutti gli organi sanitari”. Il sindaco precisa che alcuni dipendenti, inizialmente negativi, “al secondo tampone sono risultati positivi” aggiungendo che “alcuni contatti che sono stati segnalati dai dipendenti sono stati sottoposti a tampone e sono risultati positivi”. “Ad oggi – ha evidenziato – i tamponi effettuati sono 12 e ci sono 6 positività”. La proposta di Donato è quella di “fare come altre Autorità del Nord hanno fatto” perché “dobbiamo avere contezza degli asintomatici”.