Chiaravalle, Donato: “20 decessi fra gli anziani, attendiamo i primi guariti”

“Non ho nessuna novità sulla richiesta di far effettuare i tamponi a tutti i cittadini”. Il sindaco di Chiaravalle Centrale Domenico Donato affida ad un nuovo video su Facebook il suo punto della situazione e spiega che la Regione ha valutato in modo diverso, in relazione alla pericolosità, la situazione di San Lucido (dove sono state disposte ulteriori restrizioni) e quella di Chiaravalle.



In particolare, sostiene che ci sono 5 positivi far i contatti degli operatori sanitari della casa di cura “Domus Aurea” che, però, “sono in casa già dal 26 marzo e proseguiranno ancora con la quarantena”, mentre fra i dipendenti della struttura “14 sono positivi”. “Tre di loro sono a Catanzaro Lido – aggiunge – e 2 nella propria abitazione: attendono il secondo tampone per avere la conferma di essere guariti. Degli altri 9, 3 sono presso il ‘Mater a Domini’ e gli altri nei propri domicili”. Donato, infine, comunica che i decessi fra gli ex ospiti della casa di cura sono ormai 20.