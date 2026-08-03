Chiaravalle Centrale inaugura il percorso di Urban Trekking nei borghi storici

L’Amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale annuncia l’inaugurazione del progetto di valorizzazione e abbellimento dei borghi storici di Vignale, Cappella e Cona, in programma mercoledì 5 e giovedì 6 agosto 2026 con partenza dell’Urban trekking alle ore 20.30 per tutti e due i percorsi.

L’iniziativa dell’assessore al Turismo, Gianfranco Corrado, nasce con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città attraverso interventi di riqualificazione che rendono i tre borghi ancora più accoglienti, curati e fruibili da cittadini e visitatori.

L’evento inaugurale sarà accompagnato da una suggestiva passeggiata di Urban Trekking, un percorso a piedi tra vicoli, piazzette e scorci caratteristici, in una atmosfera di suoni, colori e sapori, pensato per far conoscere la storia, le tradizioni e le peculiarità architettoniche dei borghi di Vignale, Cappella e Cona. Un’occasione per vivere il centro storico in modo autentico, riscoprendone il fascino e il valore identitario.

L’intervento rappresenta un importante tassello del percorso di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di restituire centralità ai quartieri storici, favorire il turismo lento e sostenibile e rafforzare il senso di appartenenza della comunità.

“Valorizzare i nostri borghi – ha spiegato l’Amministrazione – significa custodire la memoria della nostra città e costruire nuove opportunità di crescita culturale e turistica. Con questo progetto vogliamo invitare cittadini e visitatori a percorrere le strade della nostra storia, riscoprendo luoghi ricchi di fascino, tradizioni e identità”.

Il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione del 5 agosto 2026, condividendo un momento di festa e di riscoperta del patrimonio storico di Chiaravalle Centrale. Sarà un’occasione per camminare insieme tra i borghi di Vignale, Cappella e poi la sera del 6 alle 20.30 nel rione Cona per promuovere una nuova cultura della valorizzazione del territorio attraverso l’Urban Trekking. La partecipazione è libera e aperta a tutti.